Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 86,32 EUR.

Das Papier von Symrise befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 86,32 EUR ab. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 86,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,96 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.375 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.07.2025 bei 86,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,22 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

