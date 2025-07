Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Mittwochmittag herbe Einbußen

So entwickelt sich Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,1 Prozent auf 81,58 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 81,58 EUR ab. Die Symrise-Aktie sank bis auf 80,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 268.838 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 53,22 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,81 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,20 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

