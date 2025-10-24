Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 81,46 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 81,46 EUR zu. Bei 81,46 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 81,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.171 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 11,12 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,44 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,64 EUR je Aktie belaufen.

