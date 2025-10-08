DAX 24.597 +0,9%ESt50 5.650 +0,6%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,63 -3,8%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.081 -1,0%Euro 1,1621 -0,1%Öl 66,25 +0,3%Gold 4.031 -0,2%
Symrise Aktie

Symrise AG
Symrise AG
77,06 EUR 0,18 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Sie rechne bei dem seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dem Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise fehlten kurzfristige Kurstreiber. Allerdings sei die Bewertung schon deutlich gesunken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
77,16 €		 Abst. Kursziel*:
36,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,26%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

30.09.25 Symrise Buy UBS AG
30.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 Symrise Equal Weight Barclays Capital
30.09.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Nachmittag zu
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Verlusten
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot
finanzen.net DAX aktuell: DAX am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag mit Zuschlägen
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Correction of a release from 23/09/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Symrise announces successful placement of €800 million bond
EQS Group EQS-News: Symrise Receives Inaugural Investment Grade Credit Ratings from S&P Global and Moody’s
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Prof. Dr. Andrea Pfeifer, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, buy
