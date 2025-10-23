DAX24.184 +0,1%Est505.665 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.886 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.145 +1,3%
Kursentwicklung im Fokus

Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Nachmittag ins Plus

23.10.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 81,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
81,14 EUR 1,42 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 81,20 EUR. Bei 81,26 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 109.222 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,05 EUR an. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 30,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 10,84 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,44 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

