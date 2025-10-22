Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Mittag Verluste

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 80,44 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 80,44 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 79,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.011 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 117,05 EUR markierte der Titel am 24.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 45,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 11,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 95,44 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

