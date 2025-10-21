DAX24.312 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.334 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.260 -2,2%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Blick auf Symrise-Kurs

Symrise Aktie News: Symrise am Mittag kaum bewegt

21.10.25 12:05 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittag kaum bewegt

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Symrise-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 79,74 EUR.

Aktien
Symrise AG
79,18 EUR 0,08 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Mit einem Wert von 79,74 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 80,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,44 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,00 EUR. Bisher wurden heute 43.712 Symrise-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 48,92 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 72,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,20 Prozent.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 95,44 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,64 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

