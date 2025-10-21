Symrise Aktie News: Symrise gibt am Dienstagvormittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 79,56 EUR abwärts.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 79,56 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 79,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 80,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.662 Symrise-Aktien.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 49,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 9,00 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,44 EUR aus.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,64 EUR je Symrise-Aktie.

