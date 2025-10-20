DAX24.125 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,00 -0,6%Gold4.258 +0,2%
Blick auf Symrise-Kurs

Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag ohne große Veränderung

20.10.25 12:04 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Symrise. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 79,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
79,76 EUR -0,06 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 79,76 EUR an der Tafel. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,00 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 79,06 EUR. Bei 79,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.948 Symrise-Aktien.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 118,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 49,07 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 72,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,23 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 95,44 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

