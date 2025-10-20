DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.341 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.983 +1,3%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kurseinbußen

20.10.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 79,56 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 79,56 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,06 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,24 EUR. Zuletzt wechselten 96.811 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 118,90 EUR markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 49,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,00 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,44 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

