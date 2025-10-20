Symrise Aktie News: Symrise wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 79,20 EUR.

Bei einem Wert von 118,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 79,06 EUR. Bei 79,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.771 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 118,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Mit einem Zuwachs von 50,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,40 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2025 erreicht. Mit Abgaben von 8,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,64 EUR je Aktie.

