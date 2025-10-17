DAX23.874 -1,6%Est505.612 -0,7%MSCI World4.274 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.466 -0,4%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1665 -0,2%Öl60,89 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Symrise im Blick

Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

17.10.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 79,24 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 79,24 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,26 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,82 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 162.749 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 119,80 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 33,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 8,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 95,44 EUR angegeben.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,64 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

