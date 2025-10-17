Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 78,60 EUR ab.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 78,60 EUR nach. Die Symrise-Aktie sank bis auf 78,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,82 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.525 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 119,80 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 72,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 95,44 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,64 EUR im Jahr 2025 aus.

