Aktien-Tipp Symrise-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Experten-Einschätzung

UBS AG hat die Symrise-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte bei 1,8 Prozent liegen, verglichen mit seiner bisherigen Prognose von plus 2,7 Prozent und der Konsensschätzung von plus 3,3 Prozent, schrieb Charles Eden in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sein neues Kursziel trage der gesunkenen Branchenbewertung Rechnung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 11:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 73,28 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 35,10 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 202.634 Stück. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 27,8 Prozent abwärts. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

