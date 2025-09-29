ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Symrise auf 99 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte bei 1,8 Prozent liegen, verglichen mit seiner bisherigen Prognose von plus 2,7 Prozent und der Konsensschätzung von plus 3,3 Prozent, schrieb Charles Eden in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sein neues Kursziel trage der gesunkenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mf

