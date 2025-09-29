DAX23.765 +0,1%ESt505.504 -0,1%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.347 -1,1%Euro1,1747 +0,2%Öl67,42 -0,3%Gold3.814 -0,5%
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Symrise auf 99 Euro - 'Buy'

30.09.25 13:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
72,62 EUR -0,44 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte bei 1,8 Prozent liegen, verglichen mit seiner bisherigen Prognose von plus 2,7 Prozent und der Konsensschätzung von plus 3,3 Prozent, schrieb Charles Eden in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sein neues Kursziel trage der gesunkenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11:31Symrise BuyUBS AG
11:01Symrise BuyDeutsche Bank AG
10:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
08:06Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:31Symrise BuyUBS AG
11:01Symrise BuyDeutsche Bank AG
08:06Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen