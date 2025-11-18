DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -1,0%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.534 -2,3%Euro1,1597 +0,1%Öl63,75 -0,4%Gold4.012 -0,8%
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz
Konkurrenz für Bitcoin: Warum Arthur Hayes und die Winklevoss-Zwillinge jetzt auf Zcash setzen
Merz, Macron und EU-Minister beraten über digitale Souveränität

18.11.25 05:49 Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Digitalminister der EU-Staaten und Unternehmenschefs beraten an diesem Dienstag in Berlin darüber, wie Europa unabhängiger von außereuropäischen Tech-Konzernen werden kann. Bei einem sogenannten Gipfel zur Europäischen digitalen Souveränität werden Delegationen aus 23 Ländern erwartet.

Geplant sind Reden von Merz und Macron. Erwartet werden zahlreiche Ankündigungen von Kooperationen und Investitionen deutscher und französischer Unternehmen in verschiedenen Bereichen, wie Recheninfrastruktur, Quantentechnologie, Gesundheit, Verteidigung oder Drohnen, wie vorab aus Regierungskreisen bekannt wurde.

Eine Kernfrage des Treffens ist das Thema Cloud und wie Europa eine eigene Infrastruktur für die sichere Ablage von Behörden- und Unternehmensdaten vorantreiben kann. Bisher dominieren große US-Firmen wie Amazon, Microsoft oder Google (Alphabet C (ex Google)) das Cloud-Geschäftsfeld. Auch über Software in Behörden und Verwaltung wird gesprochen./jr/DP/men

