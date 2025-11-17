DAX23.704 -0,7%Est505.645 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.079 ±-0,0%
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Profil
Blick auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Symrise

17.11.25 12:04 Uhr
Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 71,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
71,32 EUR -1,74 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 71,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 71,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.711 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 107,20 EUR. Gewinne von 49,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 89,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

