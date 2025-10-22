Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 80,22 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 80,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 79,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,28 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 74.670 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,05 EUR erreichte der Titel am 24.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,91 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 10,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

