Notierung im Blick

Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Dienstagnachmittag

21.10.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 80,12 EUR nach oben.

Symrise AG
80,50 EUR 1,40 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 80,12 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 80,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 80,00 EUR. Bisher wurden heute 79.304 Symrise-Aktien gehandelt.

Bei 118,75 EUR markierte der Titel am 22.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 48,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 72,40 EUR fiel das Papier am 30.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,44 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

