Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 80,04 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 80,04 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 79,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,28 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 7.262 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,05 EUR erreichte der Titel am 24.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 46,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 9,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 95,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

