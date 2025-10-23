Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 81,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 81,00 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 81,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.368 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2024 auf bis zu 117,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 44,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2025 (72,40 EUR). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 11,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,44 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie verliert: Beteiligung an US-Biotech-Spezialisten Cellibre

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen