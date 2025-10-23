Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 80,52 EUR ab.

Das Papier von Symrise befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 80,52 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,38 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.746 Symrise-Aktien.

Am 24.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 45,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2025 (72,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,08 Prozent.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,44 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie verliert: Beteiligung an US-Biotech-Spezialisten Cellibre

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen