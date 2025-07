Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 80,70 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 80,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 80,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,50 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 414.585 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,29 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,20 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

