Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 120,65 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 120,65 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,25 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.000 Symrise-Aktien.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 3,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,94 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 26,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 120,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 05.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,31 EUR je Symrise-Aktie.

