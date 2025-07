Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 89,48 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 89,48 EUR. Bei 89,70 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,00 EUR. Bisher wurden heute 85.635 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. 39,70 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,56 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 1,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,90 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,81 EUR je Aktie aus.

