Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 113,95 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 113,95 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 114,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 139.795 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 114,50 EUR markierte der Titel am 17.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,32 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

