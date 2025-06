Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Minus

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 97,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,0 Prozent auf 97,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 97,58 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.818 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 27,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 9,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 112,56 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie in Rot: Jefferies stuft Symrise ab

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Symrise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern