Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 98,02 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 98,02 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 97,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 187.073 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 9,65 Prozent Luft nach unten.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,29 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 112,56 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,83 EUR je Aktie belaufen.

