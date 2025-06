Symrise Aktie News: Symrise gibt am Freitagvormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 102,20 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 102,20 EUR ab. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 102,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,00 EUR. Zuletzt wechselten 5.716 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 18,24 Prozent niedriger. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 88,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 13,35 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,29 EUR. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 115,38 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

