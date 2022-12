Symrise Aktie News: Symrise stabilisiert sich am Montagmittag

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 104,40 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 105,10 EUR zu. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 104,05 EUR ein. Bei 104,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.349 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.12.2021 auf bis zu 131,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,85 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 13,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,73 EUR.

Am 27.04.2022 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 950,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 975,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise