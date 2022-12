Symrise Aktie News: Symrise am Mittag leichter

Um 12:22 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 103,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 102,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.405 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,85 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 21,35 Prozent Luft nach oben. Bei 91,94 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 12,79 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 27.04.2022 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,63 Prozent auf 975,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Symrise am 08.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

