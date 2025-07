Symrise Aktie News: Symrise am Mittag schwächer

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 89,22 EUR.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 89,22 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 88,98 EUR. Mit einem Wert von 89,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.205 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 28,62 Prozent niedriger. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,56 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,74 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,90 EUR je Symrise-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,80 EUR je Aktie.

