Symrise Aktie News: Symrise gesucht

Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 118,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.361 Punkten liegt. Die Symrise-Aktie legte bis auf 118,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.426 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2021 markierte das Papier bei 127,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2021 bei 95,88 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,23 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise