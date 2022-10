Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,4 Prozent auf 97,54 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 96,02 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.888 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 132,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 26,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (91,94 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 6,09 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,27 EUR.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 975,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 950,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,16 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

So schätzen Analysten die Symrise-Aktie ein

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise