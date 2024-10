Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 116,85 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 116,85 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 115,50 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 116,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.487 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,94 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 23,89 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 120,50 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr abgeworfen

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag