Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag mit Verlusten

Symrise im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 112,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 112,55 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 112,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.318 Symrise-Aktien.

Am 26.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,86 Prozent. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 116,10 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Givaudan-Aktie bricht dennoch ein, Symrise-Aktie tiefer: Symrise-Konkurrent Givaudan hält Wachstumstempo aus eigener Kraft hoch

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich fester

XETRA-Handel: LUS-DAX steigt am Dienstagnachmittag