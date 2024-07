Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 113,90 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 113,90 EUR ab. Bei 113,25 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,30 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 93.436 Aktien.

Am 26.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 116,10 EUR angegeben.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

