Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 123,55 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 123,55 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 123,85 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 123,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,85 EUR. Zuletzt wechselten 4.601 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 123,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,24 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 119,33 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 05.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,30 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX aktuell: DAX notiert letztendlich im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt letztendlich nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags leichter