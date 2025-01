Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:46 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 102,60 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 103,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 101,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.804 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. 21,83 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,34 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

