Symrise Aktie News: Symrise behauptet sich am Dienstagvormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 102,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 102,10 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 102,20 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 101,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 101,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.974 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,43 Prozent hinzugewinnen. Am 29.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,84 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 118,44 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

