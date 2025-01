Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 101,75 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 101,75 EUR. Bei 101,75 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 102,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.665 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei einem Wert von 91,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,24 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,44 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Symrise-Aktie.

