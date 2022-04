Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 113,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 113,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,70 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.896 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,47 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,60 EUR am 09.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,46 EUR.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 1.090,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 950,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

