Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 101,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 101,25 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 99,40 EUR. Bei 101,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 328.626 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 19,00 Prozent niedriger. Am 29.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,29 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,60 EUR an.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester