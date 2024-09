Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 123,05 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 123,05 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 122,75 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.307 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,89 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 40,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 120,11 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

