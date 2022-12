Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,1 Prozent auf 102,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 101,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.285 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,85 EUR) erklomm das Papier am 03.01.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,56 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 91,94 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 11,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,50 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 975,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 950,00 EUR umgesetzt.

Am 08.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,24 EUR je Aktie belaufen.

