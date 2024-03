SynBiotic SE Aktie News: SynBiotic SE am Nachmittag tiefrot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SynBiotic SE. Die SynBiotic SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,2 Prozent auf 12,85 EUR abwärts.

Die SynBiotic SE-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 12,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SynBiotic SE-Aktie bis auf 12,30 EUR. Bei 13,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.226 SynBiotic SE-Aktien.

Am 23.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,75 Prozent. Am 05.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 77,74 Prozent könnte die SynBiotic SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SynBiotic SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SynBiotic SE einen Verlust von -0,480 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

