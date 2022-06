Systemair Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Systemair Registered hat am 08.06.2022 die Bilanz zum am 30.04.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,833 SEK gegenüber 0,560 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,76 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,21 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,758 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,63 Milliarden SEK ausgegangen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,95 SEK beziffert, während im Vorjahr 2,09 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,65 Prozent auf 10,19 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,52 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,77 SEK sowie einen Umsatz von 9,80 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.net