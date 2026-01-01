DAX24.893 +0,1%Est505.906 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 +0,2%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.809 -0,5%Euro1,1716 -0,1%Öl61,84 +0,1%Gold4.447 ±0,0%
TABELLE/Inflationsdruck in Deutschland sinkt im Dezember

06.01.26 10:25 Uhr

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im Dezember in etwa wie erwartet gesunken sein. Daten aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen und Brandenburg zeigen, dass die Jahresrate der Verbraucherpreise um 0,2 bis 0,5 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Daten für Bayern und Baden-Württemberg wurden wegen eines Feiertags nicht veröffentlicht.

Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,2 gegenüber dem Vormonat gestiegen sind und auf Jahressicht um 2,0 (November: 2,3). Für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) werden Raten von 0,5 und 2,4 (2,6) Prozent prognostiziert. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

Dezember November

Bayern xx,x% gg Vm -0,2% gg Vm

xx,x% gg Vj +2,2% gg Vj

Baden-Württemberg xx,x% gg Vm -0,3% gg Vm

xx,x% gg Vj +2,3% gg Vj

Sachsen +0,2% gg Vm -0,2% gg Vm

+1,9% gg Vj +2,2% gg Vj

Hessen +0,1% gg Vm -0,2% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,5% gg Vj

Nordrhein-Westfalen k.A. -0,3% gg Vm

+1,8% gg Vj +2,3% gg Vj

Brandenburg +0,1% gg Vm -0,2% gg Vm

+2,4% gg Vj +2,6% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,2% gg Vm* -0,2% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +2,3% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 04:26 ET (09:26 GMT)