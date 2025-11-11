TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. November
===
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK)
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz)
*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q
07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,9%
zuvor: 4,8%
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Quartalsbericht 3Q
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q
*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November
PROGNOSE: 42,0
zuvor: 39,3
Konjunkturlage
PROGNOSE: -78,2
zuvor: -80,0
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 13:00 DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag
*** 17:45 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Board-Meeting von Pimec
- US/Feiertag US-Anleihehandel
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/mgo/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2025 23:59 ET (04:59 GMT)