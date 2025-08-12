TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. August (vorläufige Fassung)

===

*** 06:30 AU/Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

Cash rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 3,85%

Wer­bung Wer­bung

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (9:00 Analystenkonferenz; 11:00 PK)

*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H

Wer­bung Wer­bung

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H (16:00 Telefonkonferenz)

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,7%

zuvor: 4,7%

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August

Wer­bung Wer­bung

PROGNOSE: 38,0

zuvor: 52,7

Konjunkturlage

PROGNOSE: -65,0

zuvor: -59,5

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 14:30 US/Realeinkommen Juli

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

16:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Health Management Academy

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt August

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 08:45 ET (12:45 GMT)