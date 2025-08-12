TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. August (vorläufige Fassung)
*** 06:30 AU/Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
Cash rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 3,85%
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (9:00 Analystenkonferenz; 11:00 PK)
*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK)
07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H (16:00 Telefonkonferenz)
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,7%
zuvor: 4,7%
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August
PROGNOSE: 38,0
zuvor: 52,7
Konjunkturlage
PROGNOSE: -65,0
zuvor: -59,5
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 14:30 US/Realeinkommen Juli
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
16:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Health Management Academy
18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt August
